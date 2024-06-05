Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi serbest bırakıldı

Samsun’da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu bir büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, savcı tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir adet büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde kamera ve yol güzergahında yapılan incelemede tespit edilen şüpheli araç ve içerisinde olduğu belirlenen G.G., İ.G. ve H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı.

Şahıslar, tesadüfen olay yerinden geçtiklerini ve olayla bir ilgilerinin bulunmadığını belirterek, haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.