Büyükbaş ithalatında rekor

Kırmızı et fiyatlarını düşürmek bahanesiyle başlatılan canlı hayvan ithalatı, aradan geçen 15 yıla rağmen hız kesmiyor. ‘Geçici çözüm’ olarak sunulan bu politika kalıcı hale gelirken, ülke tarımını ve hayvancılığını dışa bağımlılığa mahkûm etti. Tüketici ise sofrasına ucuz et koyamadı.

Yerli besicilik her geçen gün kan kaybederken 2025 yılı canlı hayvan ithalatı şimdiden rekor kırdı. Et ve Süt Kurumu’nun hedefi doğrultusunda bu yıl 520 bin baş canlı hayvan ithalatı öngörülmüştü. Ancak Ocak-Temmuz döneminde bu hedefin yüzde 93’ü çoktan tamamlandı. Temmuz sonu itibarıyla 486 bin 303 büyükbaş hayvan ithal edildi. İthal edilenlerin 33 bin 164’ünü damızlık büyükbaşlar oluşturdu.

Geçen yılın aynı döneminde 214 bin 388 baş ithalat yapılmış, karşılığında 402 milyon 274 bin dolar ödenmişti. 2024’ün tamamında ise canlı büyükbaş ithalatına ödenen miktar 704 milyon 613 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın ilk yedi ayında büyükbaş ithalatının faturası iki katına çıkarak 764 milyon 425 bin dolara ulaştı.

FATURA KABARDI

2010 yılında “kırmızı et fiyatlarını düşürmek” gerekçesiyle başlatılan ithalat uygulaması, o dönemden bu yana her Tarım Bakanı tarafından “geçici” olarak tanımlandı. Ancak ithalat, tam 15 yıldır aralıksız sürüyor.

Görevdeki Bakan İbrahim Yumaklı da defalarca hayvan ithalatının sona ereceğini açıklasa da tablo değişmedi.

TÜİK’in verilere göre, 2010’dan bu yana canlı büyükbaş ithalatına ödenen para 8 milyar 595 milyon doları buldu.

Devam eden ithalata rağmen kırmızı et fiyatları düşmediği gibi hızla yükselmeye devam ediyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 21 Ağustos haftasına ilişkin son verilerine göre dana eti fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 oranında arttı.