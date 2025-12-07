Büyükçekmece adli emanet soygunu: Şüphelinin yakınları dahil 10 kişi gözaltında

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeki soygununun ardından şafak operasyonu düzenlendi.

Kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre yurt dışına firar eden depo çalışanı Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve altınları yüklediği arabadaki kişi de gözaltına alınanlar arasında.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda soygunu Erdal Timurtaş'ın gerçekleştirdiği öğrenilmişti. Timurtaş'ın eşiyle birlik yurtdışına kaçtığı öğrenilmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti. Timurtaş'ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, adliye memuru K.D önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

