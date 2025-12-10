Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma sonucunda 5 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararıyla, 5 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol kararı verildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 01.12.2025 tarihinde yapılan olağan denetiminde emanet büroda katip olarak çalışan işçi kadrolu 274241 sicil numaralı Erdal TİMURTAŞ'ın uzun zamandır işe gelmediğinin sorumlu Cumhuriyet Savcısı'na bildirildiği, bunun üzerine durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal DEMİR isimli katipte bulunan kasaların açtırıldığı, kasaların açılması üzerine içlerinin boş olduğunun görüldüğü olayla ilgili olarak gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyeye getirildikleri..

Tutuklanan şüpheliler:

1- Ömer K.,

2- Zeynep V.

3- Eyüp İsmail S.,

4- Gülsüm V.

5- Yunus Emre K.

Ev hapsi Adli kontrol alan şüpheliler:

1- Mehmet T.

2- Burak Ç.

3- Mehtap S.

Yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol alanlar:

1- Yusuf T.,

2- Ayşehan T.,

3- Fatih T.,

4- Azat S.,

5- Dursun D.”

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T.'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T.'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen K.D. "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T.'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Soruşturmada, faillerle organize ve planlı şekilde hareket ettiği belirlenen diğer şüphelileri tespit etmek için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.