Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü: Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı

İstanbul'da Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla Tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü yeniden ortaya çıktı.

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharın da yağışsız geçmesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Büyükçekmece Baraj gölünde doluluk oranı bugün için yüzde 32.02’a kadar geriledi. Baraj gölü havzasında su seviyesinin düşmesi nedeniyle 2'nci Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıyı durdurmak için yapılan tarihi 'Çakmak Hattı'nın bir bölümü tekrar gün yüzüne çıktı.

Mareşal Fevzi Çakmak tarafından planlanarak yaptırılan, Terkos Gölü yakınlarından başlayan Büyükçekmece’ye kadar iki hat şeklinde yapılan savunma hattının bir bölümü baraj gölünde suların altında bulunuyor.

Büyükçekmece Baraj gölü havzasında daha önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu. Bu alanlarda büyükbaş hayvanların otlağı haline geldi. TEM Otoyolu üzerinde yapılan viyadüğün altının su dolu olması gerekirken, kuraklığın ardından tamamen yeşil alana dönüştüğü görüldü.