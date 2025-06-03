Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ile Yardımcısı Kazancı tutuklandı

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.

İstanbul’da belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimlerle ilgili kararlar sürüyor.

Savcılık, toplam 30 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi arasında yer alan Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.

Birkaç saat önce, 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in tutuklanmasına karar veren mahkeme, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamıştı.