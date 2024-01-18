Büyükçekmece Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak’ın da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda imarla ilgili usulsüzlükler olduğunu belirleyen ekipler, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.