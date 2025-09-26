Büyükçekmece D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyon ve yola dökülen toprak nedeniyle güzergâh trafiğe kapatıldı.
Kaza, sabah saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Büyükçekmece istikametine ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü İsmail Hakkı T., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyon önce bariyerlere çarptı ardından devrilerek yola yan yattı.
Sürücü şoför koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İsmail Hakkı T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı.
Yola dökülen toprak ve devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılacak.