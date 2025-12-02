Büyükçekmece'de Adli Emanet Deposu'nda vurgun: 150 milyonluk altın ve gümüşü çaldılar

Büyükçekmece Adliyesi'nde skandal bir soygun yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Adli Emanet Deposu'ndan 149 milyon 900 bin TL değerinde altın ve gümüş çalındı. Olaya karışan sorumlu memur gözaltına alındı, yurtdışına kaçtığı belirtilen hizmetli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Başsavcılığın adli emanete yaptığı denetimde, kasalarda bulunması gereken altınların kayıp olduğu fark edildi. Yapılan incelemede, adli emanetten sorumlu memurun şüpheli hareketleri tespit edildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI DA ALARAK YURT DIŞINA KAÇTI

Başsavcılık tarafından yapılan incelemede 13 Kasım’da, adliyede görevli bir hizmetlinin, adli emanette bulunan tüm altın, gümüş ve kıymetli eşyaları siyah çöp poşetlerine doldurarak dışarı çıkardığı tespit edildi. Şüphelinin, çaldığı eşyalarla birlikte 18 Kasım’da eşi ve çocuğunu da alarak İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı.

KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Şüpheli memurun ise yurtdışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alındığı öğrenildi. Adli emanetten sorumlu memur gözaltına alınırken, yurtdışına firar eden hizmetli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE VURGUN

Yapılan incelemelerde Adli Emanet deposundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 146 milyon TL, gümüşün değerinin ise 3 milyon 900 bin TL olmak üzere toplamda 149 milyon 900 bin TL'lik vurgun yapıldığı belirtildi.