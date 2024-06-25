Büyükçekmece'de ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı

Büyükçekmece'de sokak arasından caddeye girmeye çalışan otomobile, ambulans çarptı. Kazada 4 kişi yalandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ambulansın otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

O.A. yönetimindeki otomobile sokak arasından caddeye girdiği sırada, karşıdan gelen ambulans çarptı. Kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan O.A.'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobil içerisinde bulunan A.S. ile ambulanstaki A.A. ve Ş.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.