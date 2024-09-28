Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Büyükçekmece'de aranan şüpheli, polise silahla ateş açtıktan sonra intihar etti

Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:55
  • Giriş: 28.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 29.09.2024 00:23
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de aranan şüpheli, polise silahla ateş açtıktan sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, Kamiloba Mahallesi Beyaz 1 Sokak'taki evde, aranan bir şüphelinin kaldığını tespit eden polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Şüphelinin kapıda gördüğü polislere silahla ateş açması sonucu mermiler özel harekat polisinin kalkanına isabet etti.

Yaralanma olmayan durum üzerine polis ekipleri evin çevresindeki önlemlerini artırdı. Bu sırada içeriden silah sesi duyuldu. Ekiplerin girdiği evde şüphelinin silahla kendisini vurduğu görüldü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

BirGün'e Abone Ol