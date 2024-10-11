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Büyükçekmece'de Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece'de yürütülen 'Yeni Doğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca ele geçirildi.

Güncel
  • 11.10.2024 20:14
  • Giriş: 11.10.2024 20:14
  • Güncelleme: 11.10.2024 20:21
Kaynak: DHA
Büyükçekmece'de Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı
DHA

Büyükçekmece'de bazı özel hastanelerin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E., Avukat A.A. tarafından tehdit edildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Birkaç özel hastanenin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E’ye telefon ile ulaşan Avukat A.A.’nın soruşturma ile ilgili tehdit içerikli konuşması üzerine, Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır. Teknik ve fiziki takip ile yasal dinlemelerde elde edilen kayıtlarından yola çıkarak şüpheliler tespit edilmiş, yakalama kararları uyarınca 9 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında ayrıca biri ruhsatlı, biri ruhsatsız olmak üzere iki tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

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