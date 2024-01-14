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Büyükçekmece'de havaya ateş edip video çeken 3 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 15:35
  • Giriş: 14.01.2024 15:35
  • Güncelleme: 14.01.2024 15:35
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de havaya ateş edip video çeken 3 kişi yakalandı

Büyükçekmece'de seyir halindeki araçtan havaya ateş ettikleri görüntüyü sosyal medyadan paylaşan yaşı küçük 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda seyir halindeki bir aracın içinden silahla ateş açıldığını belirledi.

Yapılan inceleme sonucunda havaya ateş eden A.B. (16) ile videoda görülen G.A. (17) ve M.Ö. (16) yakalandı, olayda kullanılan kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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