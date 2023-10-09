Büyükçekmece'de ihbara giden polis daireden açılan ateşle öldürüldü: 9 gözaltı

Büyükçekmece'de, ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis Cihat Ermiş, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Muhammet Berke Çorak'ın, 32 suç kaydının bulunduğunu ifade edildi. Olayla ilgili, Çorak'ın da aralarında olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir polis ihbar için gittiği daireden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Muratçeşme Mahallesi Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8. dairede meydana geldi. Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı.

Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.

Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

Evdeki Muhammet Berke Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini iddia etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, gözaltına alınan Muhammet Berke Çorak'ın (20) 32 suç kaydının bulunduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözaltı sayısının arttığını söyledi.

Aktaş, toplam 9 şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.