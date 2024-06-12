Büyükçekmece'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan KGM kamyonuna çarptı. Kazada iki kamyon şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyeri aşıp karşı istikamete geçen kamyonun Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hadımköy yolu İstanbul istikametinde seyreden ip yüklü 41 LL 866 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyeri aşıp karşı şeride geçti.
Kamyon burada yolun Edirne istikametinde çalışma yapan KGM ekip aracına çarptı. Kamyondaki sürücü hafif yaralanırken ekip aracının sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun kuyruk oluşan yolda araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.