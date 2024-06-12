Büyükçekmece'de iki kamyon çarpıştı: Yaralılar var

Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada iki kamyon şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Güncel 12.06.2024 12:23 Giriş: 12.06.2024 12:23

Güncelleme: 12.06.2024 12:25 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA