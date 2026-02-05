Büyükçekmece'de kamyon iş yerine girdi: 2 kişi yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı

İstanbul Büyükçekmece’de kontrolden çıkan asansörlü nakliye kamyonu, seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra diş polikliniğine girdi.

Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı’nda kavşağa giren kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaç ve tabelaları devirdi. Ardından bir otomobile çarpan kamyon, diş polikliniğinin içine daldı.

Kazada otomobil sürücüsü Büşra M. (34) ve oğlu Tuna M. (10) yaralandı. Yaralanan kadın ve çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı. Araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde kamyonun otomobile çarpma anı yer aldı. Mahalle esnafı Anıl Tan, “Bir çocuğun otomobilden fırladığını gördüm. Şoför kaçtı” dedi. Diş kliniğinde çalışan Seda Tok ise, “Kahve yapıp buraya geldim. O da içeri girdi, saniyeyle kurtuldum” sözleriyle yaşananları anlattı.