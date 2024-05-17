Büyükçekmece'de motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan kadın ağır yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda öğle saatlerinde yabancı uyruklu H.R'ye, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada motosiklet çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın ve motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
H.R'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.