Büyükçekmece'de operasyon: 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 gözaltı

İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 225 kilo sıvı ve 59 kilo kristal metanfetamin olmak üzere toplam 284,85 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

  • 28.02.2026 07:58
  • Giriş: 28.02.2026 07:58
  • Güncelleme: 28.02.2026 08:01
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir adres takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 225 kilo 650 gram sıvı, 59 kilo 200 gram kristal metanfetamin olmak üzere toplam 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

