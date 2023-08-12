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Büyükçekmece'de otluk alanda yangın

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Güncel
  • 12.08.2023 14:21
  • Giriş: 12.08.2023 14:21
  • Güncelleme: 12.08.2023 14:24
Kaynak: AA
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Büyükçekmece'de otluk alanda yangın
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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