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Büyükçekmece'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 30.07.2025 17:10
  • Giriş: 30.07.2025 17:10
  • Güncelleme: 30.07.2025 17:16
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de otluk alanda yangın

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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