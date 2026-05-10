Büyükçekmece'de parkta bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan Şehit Sadık Bezer Parkı, bu akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kanlı bir kavgaya sahne oldu. Muratçeşme Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklar çekilirken, 2 kişi vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralandı.

YARALILAR ÇEVREYE SIĞINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Baki D. ve Savaş I. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralanan kişilerden biri can havliyle parkın yakınındaki bir siteye giderek yardım isterken, diğeri ise çevredeki bir markete sığındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde durumlarının ağır olduğu belirlenen yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.