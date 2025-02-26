Büyükçekmece'de parkta donarak öldü: "Tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldı" iddiası

İstanbul Büyükçekmece'de alkolden rahatsızlanıp kaldırıldığı hastaneden tedavisi bitmeden ayrıldığı iddia edilen S.Ö., parkta donarak öldü.

Olay, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşlarında olduğu tahmin edilen S.Ö., parkta uyudu.

Sabah parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, S.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

TEDAVİSİ TAMAMLANMADAN HASTANEDEN AYRILDIĞI İDDİASI

Diğer yandan, S.Ö.'nün, Salı günü parkta alkol alarak rahatsızlandığı ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığı, tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı iddia edildi.

Donarak öldüğü tespit edilen S.Ö'nün cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.