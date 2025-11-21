Büyükçekmece'de seyir halindeki kamyonet yandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Güzelce mevkisi Büyükçekmece istikametinde ilerleyen 34 TE 051 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücü, aracı yol kenarına çekti.
Sürücü araçtan inerken, büyüyen alevler kamyoneti sardı. Yanarken geri kaymaya başlayan araç, lastiklerine taş konularak durduruldu.
Kamyonetteki yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekibince söndürüldü.
Yangın nedeniyle Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kamyonetin yanması, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.