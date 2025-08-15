Büyükçekmece'de şiddetli rüzgar: Aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. Beylikdüzü istikametinde anayol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı.
Olay, saat 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü istikametinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı.
Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi.
Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafiğin açılacağı öğrenildi.