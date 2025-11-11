Büyükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. D-100 yan yolda 4 arkadaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, araçtaki 1 kişi 3 arkadaşına ateş etti. Polis, olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
D-100 kara yolu yan yolda seyir halindeki 39 ADZ 818 plakalı otomobilde bulunan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda araçtaki 1 kişi, silahla 3 arkadaşına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayda ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.