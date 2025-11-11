Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. D-100 yan yolda 4 arkadaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, araçtaki 1 kişi 3 arkadaşına ateş etti. Polis, olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel
  • 11.11.2025 07:17
  • Giriş: 11.11.2025 07:17
  • Güncelleme: 11.11.2025 07:19
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Fotoğraf: AA

Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda seyir halindeki 39 ADZ 818 plakalı otomobilde bulunan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda araçtaki 1 kişi, silahla 3 arkadaşına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol