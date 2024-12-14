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Büyükçekmece'de silahlı saldırı

Büyükçekmece'de silahla vurulan kişi yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Güncel
  • 14.12.2024 13:07
  • Giriş: 14.12.2024 13:07
  • Güncelleme: 14.12.2024 13:09
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de silahlı saldırı
Fotoğraf: AA

Büyükçekmece'de, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ulus Mahallesi İğde 1. Sokak'ta yürüyen M.U'ya araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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