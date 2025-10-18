Büyükçekmece'de tır devrildi: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK AKIŞI SAĞLANAMIYOR

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken tırın kaldırılması için çalışma yapılıyor.