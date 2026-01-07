Büyükçekmece'de trafo patladı: 2 BEDAŞ işçisi yaralandı
Büyükçekmece'de trafo patlamasında 2 işçi yaralandı. Yaralı işçilerin trafodaki arızayı gidermek için çalışma yapan BEDAŞ işçileri olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de 2 işçi, tamir etmek için girdikleri trafonun patlaması sonucu yaralandı.
Mimaroba Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan trafodaki arızayı gidermek için Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) işçisi 2 kişinin çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi.
İşçiler boyun ve yüz kısmından hafif yaralanırken, sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı işçileri ambulansla hastaneye götürdü.