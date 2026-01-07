Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de trafo patlamasında 2 işçi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de 2 işçi, tamir etmek için girdikleri trafonun patlaması sonucu yaralandı.

Mimaroba Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan trafodaki arızayı gidermek için Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) işçisi 2 kişinin çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi.

İşçiler boyun ve yüz kısmından hafif yaralanırken, sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı işçileri ambulansla hastaneye götürdü.

