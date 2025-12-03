Büyükçekmece'deki Adli Emanet deposunda 150 milyonluk vurguna ilişkin detaylar ortaya çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin detaylara ulaşıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, işçi kadrosuyla emanet bürosunda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı tespit edildi.

Şüpheli E.T'nin metal market arabasıyla dolu olarak adliyeden çıktığı ancak adliyeye boş döndüğü, kasaların ise anahtarla açılarak boşaltıldığı belirlendi.

Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı öğrenildi. Adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu anlaşıldı.

Öte yandan, gözaltındaki adli emanet bürosu memuru K.D'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.