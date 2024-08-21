Büyükçekmece'deki akran zorbalığında 6 tutuklama

İstanbul Büyükçekmece'de, 16 yaşındaki çocuğu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın Büyükçekmece'de yaşandığını, darbedilen çocuğun da 16 yaşındaki M.A.Z. olduğunu belirledi.

Çocuğu darbedenlerin kimliklerini tespit eden polis, yaşları 12 ila 17 arasında değişen B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç, B.M.D, B.G.D. ve H.E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.G.D. savcı tarafından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 7 şüpheliden B.Ç, M.T, R.E.K, N.N.K, M.Ç ve H.E.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, B.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.