Büyükçekmece E-5 karayolunda kamyon devrildi: 1 yaralı

Büyükçekmece E-5 karayolunda bir kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi E-5 karayolu Güzelce mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sol şeride geçmek isteyen kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savruldu. Bu sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı kamyon refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şerit değiştirmek isteyen kamyonun savrulduğu ve arkasından bir otomobilin çarptığı, ardından ise kamyonun devrildiği anlar yer aldı.

Kaza nedeniyle yolun iki yönünde de yoğun trafik yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.