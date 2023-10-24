Büyükçekmece Gölü'nde kuraklık alarmı

Büyükçekmece Gölü'ne su sağlayan Çamaşır deresinin büyük bir kısmı kurudu. Havadan çekilen görüntülerde bir zamanlar derenin aktığı yerdeki toprağın çatladığı gözüküyor.

İstanbul'da kentin su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'nünün, havadan çekilen görüntülerle büyük bir kısmının kuruduğu görüldü.

İstanbul’da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı su tasarrufu uyarılarına rağmen şehrin günlük su tüketimi 3 milyon metreküp üzerinde. Yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor.

Geçen haftalarda kısa süreli yağışların doluluk oranlarına bir katkısı olmadığı doluluk verilerinde anlaşılmıştı. Büyükçekmece Gölü’nün doluluk oranı yüzde 4’e kadar düştü. Göle su sağlayan Çamaşır deresinin büyük bir kısmı da kurudu.

Gölün her geçen gün hızla su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kuraklık tehlikesi havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Göle giden Çamaşır deresi ve gölün kuzey kısımlarının daha fazla kuruduğu görüldü.

İSKİ verilerine göre, Sazlıdere ve Kazandere Barajları doluluk oranları yüzde 6, Büyükçekmece 3,97 ve Papuçdere 3,51 barajları yüzde 4 seviyesine geriledi. Alibey ve Istrancalar Barajı yüzde 22 seviyesinde, Elmalı Barajı yüzde 16, Terkos barajında ise yüzde 9,77 seviyesine kadar düşüş gözlemlendi. Darlık Barajında yüzde 31,62 seviyesi ile İstanbul’un doluluk oranı en çok olan ikinci barajı durumunda. İstanbul’un yüzde 43,55 oranı ile doluluk oranı en yüksek barajı ise Ömerli barajı oldu.