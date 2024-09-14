Büyükçekmece’de bir erkek, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürdü

İstanbul'da, bir erkek, kendisinden ayrılmak isteyen yabancı asıllı kadını bakıcı olarak çalıştığı villada katletti.

Şüpheli M.G (54), dün akşam saatlerinde kendisini aldattığından şüphelendiği Özbek asıllı Zebiniso Dayıyarova 'nın (49) bakıcı olarak çalıştığı Pınartepe Mahallesi'ndeki villaya gitti.

Burada önce tartıştığı Zebiniso Dayıyarova'yı, ardından evde bulunan M.Ö ve T.Ö'yü bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zebiniso Dayıyarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı oldukları anlaşılan M.Ö. ve T.Ö. ambulansla götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

2 SUÇTAN SABIKASI VAR

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Daha önce iki suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.G, polis ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.