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Büyükçekmece’de inşaat malzemesi taşıyan tır devrildi

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 14:59
  • Giriş: 16.10.2023 14:59
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:59
Kaynak: İHA
Büyükçekmece’de inşaat malzemesi taşıyan tır devrildi

Büyükçekmece E-5 karayolu Güzelce mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kayan tır, yan dönerek devrildi. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametine trafik bir süre durdu.

Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Güzelce mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı.

Ali Arslan yönetimindeki inşaat malzemesi taşıyan tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak önce bariyere vurdu, ardından da yan döndü.

Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Arslan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken tırın yolu kapatmasıyla E-5 karayolunda bir süre trafik durdu. 

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