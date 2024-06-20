Büyükçekmece’de kırmızı ışıkta geçen bisikletliye motosiklet çarptı: 3 yaralı

Büyükçekmece’de kırmızı ışıkta geçen bisikletli sürücüye motosiklet çarptı.

Yaşanan kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi E5 kara yolu Avcılar mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne kara yolu üzerinde seyir halindeki motosiklet çarptı.

Yaşanan kazada bisiklet sürücüsü ve motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.