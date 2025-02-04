Büyükçekmece’de minibüsçülerin ’yolcu alma’ kavgası ölümle bitti

İstanbul Büyükçekmece’de minibüsçülerin ’yolcu alma’ kavgasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay 2 Şubat 2025 Pazar günü Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yakın şehirlere minibüsle yolcu taşımacılığı yapan Çağlar U. (40) ve Nihat Baysal (61) arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Çağlar U. araçtan aldığı beyzbol sopası ile Nihat B.’nin kafasına vurdu.

DAKİKALAR SONRA FENALAŞTI

Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olaydan dakikalar sonra dükkana giren Baysal fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Baysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Çağlar U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Çağlar U.’nun Nihat Baysal’a beyzbol sopasıyla vurması ve çevredekilerin araya girmesi yer aldı.