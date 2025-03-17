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Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 21:33
  • Giriş: 17.03.2025 21:33
  • Güncelleme: 17.03.2025 21:33
Kaynak: İHA
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi

Büyükçekmece’de kontrolden çıkan boş servis minibüsü devrildi. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.
Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçemece mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 LRF 016 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yolcunun olmadığı serviste, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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