Büyükçekmece’de şiddetli yağış kaza getirdi

Büyükçekmece E-5 Güzelce Mevkii’nde şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü bariyerleri aşarak ters istikamete döndü. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, E -5 Güzelce Mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DU 2660 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak karşı şeride girip ters istikamette döndü.Olay da ölen ya da yaralanan olmazken trafikte aksamalar yaşandı. Öte yandan bölgede şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.