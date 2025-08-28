Büyükgöz, taraftarı Gebzespor maçına davet etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yenileme çalışmaları tamamlanan Alaettin Kurt Stadyumu’nda incelemelerde bulunarak, Gebzespor taraftarını maça davet etti.

Stadyumda yapılan doğal çim serme çalışmalarının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükgöz, sahanın yeni sezona hazır hale getirildiğini belirtti.

Gebzespor’un en iyi şartlarda mücadele etmesi için çalıştıklarını ifade eden Büyükgöz, "Alaettin Kurt Stadyumu’nu doğal çimle yeniledik. Bu çalışmayı, Gebzespor’umuzun yeni sezonda en iyi şartlarda mücadele edebilmesi için gerçekleştirdik. Hazırlıklarımız tamamlandı. Cumartesi günü Gebzespor’umuz burada ilk maçını oynayacak. Buradan tüm hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Gebzespor, ligin ikinci haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Alaettin Kurt Stadyumu’nda Aliağa FK’yi konuk edecek.