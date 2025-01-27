Büyükkaraca’ya kitlesel veda

Haber Merkezi

Almanya’da hayatını kaybeden devrimci Erol Büyükkaraca, binlerce yoldaşı tarafından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hastalığı nedeniyle 21 Ocak günü Almanya’da hayatını kaybeden Erol Büyükkaraca İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda yoldaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törende, Büyükkaraca’nın en sevdiği şarkılardan birisi olan Ederlezi, opera sanatçısı Yağmur Su tarafından seslendirildi.

Tören öncesi düzenlenen yürüyüşte sık sık “Faşizme ölüm, halka hürriyet”, ”İş, ekmek, özgürlük”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganları atıldı.

Erol Büyükkaraca

Törende söz alan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan “Erol’a sözümüz işçilerin, emekçilerin köylülerin, gençlerin, kadınların iktidarını kurmak olacak” dedi.

Büyükkaraca’nın mücadele arkadaşlarından olan Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Köroğlu “Bugün burada ömrünü işçi sınıfının iktidarına adamış bir komünisti evrenin sonsuzluğuna uğurlayacağız. Hayatı boyu komünist bir yaşam sürdü ve bu bayrağı genç komünist yoldaşlarına emanet etti” şeklinde konuştu. Cenazeye DEM Parti, SOL Parti ve Emekçi Hareket Partisi temsilcileri de katıldı.