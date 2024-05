Büyüknohutçu çifti unutulmadı: 7 yıldır bekleyen adalet

Doğa savunucusu Aysin-Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti, katledilmelerinin 7’nci yılında unutulmadı. Antalya’da mezarları başında anılan Büyüknohutçu çifti için ayrıca Kadıköy’de açıklama yapıldı.

HABER MERKEZİ

Antalya’nın Finike ilçesinde taş ve mermer ocaklarına karşı doğa mücadelesi yürüten ve 7 yıl önce Kızılcık yaylasındaki evlerinde öldürülen yaşam savunucuları Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin Büyüknohutçu için anma törenleri düzenlendi. Mezarları başında bir araya gelen dostları, dava sürecindeki sorunlara dikkat çekti. Törene Büyüknohutçu çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu da katıldı.

Büyüknohutçu Dostları Grubu adına konuşan Erol Malçok, Kızılcık Yaylası‘nda “kanserli hücre gibi her yere yayılan” taş ve mermer ocaklarına karşı mücadele verip bölge insanında ekolojik bir uyanış sağlamaya çalışan Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs 2017’de katledildiklerini hatırlatarak “Şurası bizce çok açıktır ki Büyüknohutçu davasının üstü örtülmek istenmektedir. En baştan beri adeta ‘gizli bir el’ delilleri karartmaya çalışmıştır” dedi.

"ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİ"

"Ölümlerinin üzerinden geçen 7 yıla rağmen, organize bir cinayet olduğu apaçık belli olan bu olayın azmettiricileri yargılanmadı" diyen Erol Malçok, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cinayetin arkasından tutuklanan Ali Yamuç, yaşam savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’yu para için öldürdüğünü söyledi. Arkasından ise, eşi Fatma Yamuç’un üzerinde, bir mermer şirketi sahibine hitaben yazılan ‘10 gün içerisinde param gelmezse görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun.’ İfadeleri bulunan bir mektup yakalandı. Bu mektuba ve cinayet delillerini saklamasına dayanarak Fatma Yamuç cinayete iştirakten tutuklandı. Ancak tüm bu süreçler, derinleştirme ve etkili bir soruşturmadan yoksun işletildi. Deliller yeterince toplanmadı ve telefon kayıtlarına bakma ihtiyacı bile duyulmadı.”

"ŞÜPHELİ ÖLÜM, KAYITLARA İNTİHAR OLARAK GEÇTİ"

Malçok cinayet sonrası yaşanan sürece de değinerek, yeterli soruşturmanın yapılmadığını, gizli bir elin sürekli delilleri karartmaya çalıştığını belirttiği konuşmasında şunları ifade etti:

“Ali Yamuç, can güvenliği gerekçesiyle Elmalı Cezaevi’nden, Alanya L Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. 20 Eylül 2017’de ise Ali Yamuç cezaevinde ölü bulundu. Alanya Savcılığı’nın hazırladığı rapora göre, Ali Yamuç’un kaldığı koğuşun banyosunun penceresine eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi. Oldukça şüpheli olan bu ölüm, intihar olarak kayıtlara geçti ve dosya kapatıldı.

Ali Yamuç, öldüğü için hakkındaki dava düşerken, 17 Kasım 2017’den itibaren Fatma Yamuç cinayete yardım etme içerikli iddianameyle yargılanmaya başladı. Ancak Fatma Yamuç, yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde cinayete yardım etmek suçundan beraat etti. Şurası bizce çok açıktır ki Büyüknohutçu davasının üstü örtülmek istenmektedir. Baştan beri adeta gizli bir el delilleri karartmaya çalışmıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda aile davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımak zorunda kaldı ve AYM süreci halen devam etmektedir."

KADIKÖY'DE ANMA

Bir diğer anma ise Kadıköy Rıhtım’da yapıldı. "Vahşi madenciliğe hayır", "Aysin-Ali Ulvi Büyüknohutçu dostlarımızı unutmadık, unutturmayacağız" pankartlarının açıldığı eylemde Büyüknohutçu çifti şahsında saygı duruşu yapıldı.

Söz alan Aysin Büyüknohutçu'nun kız kardeşi Hatice Çankaya, yürüttükleri adalet mücadelesinde bir tiyatro sahnesine tanık olduklarını kaydetti. Çankaya, "Fakat tepki gösteremedik. Farklı davranışları içine giremedik. Üç yavrumuzun can güvenliği ve şiddetle korkutulduk. Şerife kardeşim Ali'nin tehdit telefonları aldığını biliyordu, şahit oldu. Savcılığa dilekçe götürdüğünde savcı işleme koymuyor. 'Sözlü söylemeniz yeterli' diyor. Telefon kayıtları bulunduğu an, tehdit telefonlarına ulaşıldığı an çorap söküğü gibi pek çok şeyin başlangıcı olacak biliyoruz. Unutmadık unutmayacağız. Azmettirenler yargılanacak. Buna inanıyoruz" dedi.