Büyükşehir Futbol Akademisi kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik spor faaliyetleri kapsamında düzenlediği Futbol Akademisi kayıtları başladı. 6-10 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği Futbol Akademisine başvurular 16 Haziran’da sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Futbol Akademisi, çocukların hem eğlenerek vakit geçirmelerini hem de futbol tutkusunu erken yaşta keşfetmelerini sağlayacak keyifli bir yaz programı sunacak. Uzman antrenörler ve eğitimciler eşliğinde modern tesislerde gerçekleştirilecek olan futbol eğitimleri hem fiziksel gelişime katkı sağlayacak hem de takımdaşlığı aşılayacak. Kurs, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesine de yardımcı olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait halı sahalarda düzenlenecek Futbol Akademisi kurslarının son başvuru tarihi 16 Haziran’da sona erecek. 6-10 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kurslar 23 Haziran’da başlayacak.