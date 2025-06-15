Büyükşehir, sınava giren öğrencileri unutmadı

Aydın’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter döken öğrencileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, sınav merkezlerinin önünde bekleyen öğrencilere ve velilere ücretsiz su dağıtarak hem sıcak havada serinletici bir katkı sundu hem de sınav heyecanında yanlarında olduklarını hissettirdi.

Sınavın yapıldığı okulların önlerinde stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesinde adaylara ve ailelere destek oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde verilen etütler ve eğitim sürecindeki kitapçık destekleri ile yıl boyunca adayların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, LGS öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde hazır bulunan belediye ekipleri, sadece öğrencilere değil, onları bekleyen ailelerine de su ikramında bulundu. Uygulama, veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Tüm adaylara başarılar diliyorum"

Öğrencilerin sınav heyecanını paylaşan Başkan Çerçioğlu, "Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren tüm adaylara yürekten başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.