"Büyükşehir yasası köyümüzü elimizden aldı"

HABER MERKEZİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Köyü'nün 2012'de çıkan Büyükşehir Yasası ile beraber mahalle statüsüne alınması sonucunda köyün tüzel kişiliğinin ortadan kalktığını, karar alma haklarının ellerinden alındığını belirten bölge sakinleri duruma tepki gösterdi.

Köylüler yaptıkları açıklamada, köyün ortak mallarının, meraların, mezarlığın, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının, Özel İdare'ye ait göletin tamamen belediyeye devredildiğini ifade ederek tarımsal üretimin gerilediğini, su kaynaklarını kullanamadıklarını kaydetti. Açıklamada şöyle denildi: "Köylüler olarak geleceğimizle ilgili karar verme hakkımız elimizden alındı. Kendimize yabancılaşmaya başladık. Yasanın uygulanmasındaki zorluklar ve kırsallarda tarımsal üretimin gerilemesi nedeniyle yasada değişiklik yapılarak kırsal mahalle kavramı getirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi bizim kırsal mahalle olma talebimizi, Kuşadası Belediye Meclisi'nin kabul etmesine rağmen reddetti. Bununla ilgili açtığımız dava İzmir Bölge Mahkemesi'nin gündeminde bekliyor."

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Özel İdarenin mülkiyetindeyken bahçe sulamasında kullandıkları göletin, tamiratı yapılamadığı için üç yıldır kullanamadıklarını söyleyen Kirazlı köylüleri şunları aktardı: "1990 yılında yeraltı su kaynağımız ile ilgili bu havzada 3 kuyudan fazla kuyu açmanın sakıncalı olduğu, tarımı ve ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği konusunda bilir kişi raporumuz olmasına rağmen, ASKİ 10 kuyu daha açtı. Taban sularındaki çekilme nedeniyle ağaçlar hızla kuruyor. Kuyu sularında çekilme olduğu ile ilgili ciddi endişelerimiz var. Ayrıca Belen Yokuşu denilen ve uçuruma bakan yol boyunca yapılması gereken bariyer yıllardır yapılmadı. 6 ay önce çift sürmekten dönen Cüneyt Duman traktörün direksiyon hakimiyetini kaybedince, uçurumdan yuvarlanıp yaşamını kaybetti. Muhtarlık durumu Büyükşehir Belediye yetkililerine bildirildi. Ancak hiçbir sonuç alınamadı. Bir an önce bu bariyerlerin kurulmasını istiyoruz. Ayrıca yol boyunca şarampolleri kaplayan, bir kıvılcımla yangına neden olabilecek kuru ot ve çalılıkların da temizlenmesini istiyoruz. Her taraf bağ, bahçe ve zeytinliklerle kaplı. Kâğıt üstünde mahalle ama pratikte, sürüp giden yaşamın içinde hala köylü olan biz Kirazlı Köylüleri olarak bu isteklerimizin bir an önce karşılanmasını talep ediyoruz."