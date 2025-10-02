Büyükşehrin tahliye kararına yürütmeyi durdurma

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi’nin çözüm merkezi olan Güvercin Masa ve Kentli Hizmet Servisi’nin yer aldığı zemin kat için geçtiğimiz günlerde tahliye süreci başlattı. Kuşadası Kaymakamlığı da Kuşadası Belediyesi’ne yazı yazarak zemin kattaki 286 metrekarelik alanın 3 Ekim’de boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi idare Mahkemesi’ne gerekli itirazları yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı açıklamada İdare Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın kabul edildiğini söyledi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirten Başkan Ömer Günel, “3 Ekim’de tahliye işlemi gerçekleşmeyecek. Şimdilik ertelendi. Bizim yargıya olan güveniniz tam. Bu zaten AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’ndaki kamu hizmetlerini engellemek amacıyla başlattığı keyfi bir tahliye talebiydi. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Daha önce de dediğim gibi gerekirse çadır kurar Kuşadası halkına hizmet etmeyi sürdürürüz” dedi.