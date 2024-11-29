Büyüme rakamları açıklandı: Ekonomistler ne bekliyordu?

Türkiye’de yoksullaşma ve hayat pahalılığı etrafında enflasyon hız kesmeden sürüyor. Ekonomi yönetiminin kamuoyu ile paylaştığı veriler, yüksek enflasyonun etkisini gözler önüne seriyor.

TCMB'nin dün açıkladığı PPK Toplantı Raporu'nda, kasım ayı enflasyonun gıda fiyatları nedeniyle yüksek olacağı öngörülürken bugün gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı 3.çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerine odaklandı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdü.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,8 azaldı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyordu

Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Öte yandan, 8 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 5,9, 2024 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.