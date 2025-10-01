Büyüyen borçlar şirketlere teslim

Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü yurttaşları daha fazla kredi kartına ya da kredi kullanımına yönlendirdi. Bankacılık sektöründe artan takipteki alacak bakiyesi varlık yönetim şirketlerine alacak satışlarını da hızlandırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerinden yapılan hesaplamaya göre geçen yılın sonunda 287,5 milyar lira olan takipteki alacak bakiyesi yüzde 68,6 oranında artarak 19 Eylül itibarıyla 484,8 milyar liraya ulaştı. Takipteki alacaklar içerisinde bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisinde büyüme çok daha hızlı oldu. 19 Eylül haftasında tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacak tutarı 205,1 milyar lirayı çıkarken 2024 yıl sonuna göre yüzde 85 oranında büyüdü.

Son iki yıldır artan tahsili gecikmiş alacaklar bankaların varlık yönetim şirketlerine satışlarını da hızlandırdı. 2023 yılında bankaların takipteki alacak miktarı 192 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bankalar tahsil etmekte zorluk çektikleri bu alacakların yüzde 7,3'ü olan 14,1 milyar lirasını şirketlere sattı. Geçen yılın tamamında bankaların takipteki alacakları 297 milyar liraya fırladı. Bu dönemde tahsili gecikmiş alacak satışı da takipteki kredilerin yüzde 13.8'i olan 40,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu yıl Haziran sonu itibarıyla takipteki krediler 427 milyar liraya ulaşırken varlık yönetim şirketlerine 24,87 milyar liralık alacak devredildi.

2 MİLYON KİŞİ ŞİRKETLERİN ELİNDE

Devir işleminin ardından takipteki alacağın sahibi konumuna gelen varlık yönetimi şirketleri borçlularla iletişime geçerek tahsilat yapmak için anlaşma, yapılandırma, icra takibi gibi işlemler uyguluyor. Temmuz 2025 itibarıyla toplam 2 milyon 94 bin kişinin bireysel kredi ve kredi kartı borcu varlık yönetim şirketlerinde takip ediliyor.

Sümer Varlık Yönetim Şirketi’nin yatırımcı notunda 2025 yılı içerisinde tüketici kredileri, bireysel kredi ve kredi kartı kaynaklı takipteki alacakların ağırlığının artmasının beklendiği belirtildi. 2025 yılı içinde yapılması beklenen takipteki alacak satışlarının yüzde 80'inin bireysel borçlardan kaynaklanacağı tahmin edildi. Şirket, bu yıl için tahsili gecikmiş alacak satışının 35-40 milyar TL seviyesinde olacağını öngörüyor. Ancak geçen yılın en yüksek satışı yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştiğinden bu yıl da varlık yönetim şirketlerine devredilen borçların bu dönemde rekor düzeyde artması bekliyor.

∗∗∗

AKBANK BİR AYDA 2,2 MİLYAR TL’LİK BORÇ SATTI

Bankacılık sektöründe takipteki kredi satışları hız kesmeden devam ediyor. Akbank, Eylül ayında yaptığı iki ayrı ihale ile toplam 2 milyar 212 milyon TL tutarındaki takipteki kredi alacak portföyünü, 545 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine devretti.

Bankadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre;

• 1 milyar 39 milyon TL’lik portföy, 258 milyon TL karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye satıldı.

• 1 milyar 173 milyon TL’lik portföy ise 287 milyon TL karşılığında Birikim Varlık Yönetimi A.Ş., Doğru Varlık Yönetimi A.Ş., Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye devredildi.

Akbank yılın ilk yarısında da 1,5 milyar TL’lik kredi alacağını elden çıkarmıştı.

İş Bankası da Ağustos ayında 5 milyar 49 milyon TL tutarındaki takipteki kredi portföyünü, 998,5 milyon TL karşılığında dokuz farklı varlık yönetim şirketine sattı. Yıl içerisinde Yapı Kredi 1,77 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını 429,5 milyon TL bedelle, DenizBank toplam 525 milyon TL’lik üç kredi portföyünü farklı varlık yönetim şirketlerine, Garanti BBVA, toplam 2,9 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını üç farklı şirkete 603 milyon TL karşılığında sattı.