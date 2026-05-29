Büyüyen iklim krizine karşı gülümseten uyarı!

Çocuk edebiyatı ile ekolojik farkındalığı bir araya getiren “Arıların Başı Büyük Dertte!” minik okurları arıların dünyasına davet ederken doğayla kurduğumuz ilişkinin önemini eğlenceli ve çarpıcı bir hikâyeyle anlatıyor.

Tolga Öztorun’un kaleme aldığı, Eda Ertekin Tokgöz’ün resimlediği kitap; iklim krizi, orman yangınları, tarım ilaçları ve şehirleşmenin arılar üzerindeki etkisini çocukların anlayabileceği sıcak ve mizahi bir dille ele alıyor.

İndigo Çocuk etiketiyle yayımlanan bu minicik arı manifestosu, hem eğlenceli anlatımı hem de düşündüren yapısıyla dikkat çekiyor.

Hikâyede, yaşam alanları yok olan arılar bir gün grev kararı alıyor ve Antarktika’ya göç ediyor. Ardından dünya değişmeye başlıyor. Çiçekler soluyor, sebzeler yetişmiyor, insanlar arılar olmadan yaşamın ne kadar güç olduğunu fark ediyor. Küçük bir çocuğun başlattığı umut dolu hareket ise insanlarla doğa arasında yeniden köprü kuruyor.